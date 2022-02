Monitoraggio Covid scuole, a Bitonto 76 casi positivi dal 24 al 30 gennaio

Resta sostenuta la circolazione del virus in ambito scolastico nell’area metropolitana di Bari: lo conferma il numero dei nuovi positivi rintracciati dall’Eic, la centrale operativa della sorveglianza sanitaria dell’Asl Bari. Nella settimana fra il 24 e il 30 gennaio sono stati tracciati 1.110 casi nelle scuole, ancora in crescita rispetto alle 952 positività della settimana precedente, con prevalenza di casi nella scuola primaria.

A Bitonto sono 76 i casi positivi riscontrati negli istituti scolastici dal 24 al 30 gennaio, ben 62 in più rispetto ai 14 della settimana precedente.

Dei 1.110 casi tracciati nelle scuole della provincia barese, 1.026 sono riferiti a studenti e 84 a personale scolastico. Nel dettaglio del monitoraggio, le positività sono così distribuite: 480 nelle scuole primarie (445 alunni e 35 personale scolastico), 242 nelle scuole secondarie di secondo grado (226 alunni e 16 personale scolastico), 218 nelle scuole dell’infanzia (189 alunni e 29 personale scolastico) e 170 nelle scuole secondarie di primo grado (166 alunni e 4 personale scolastico),

“Le classi che attualmente sono interessate da un provvedimento di quarantena – commenta Severina Cavalli, referente Team Covid Scuole Eic – sono passate da 229 della settimana precedente a 255 classi in tutti gli istituti. Il numero più elevato di infezioni tra gli studenti è stato ancora una volta tracciato nella scuola primaria”.

Intanto il Dipartimento di Prevenzione è impegnato anche sul fronte delle vaccinazioni pediatriche, che finora hanno raggiunto numeri e coperture da record in provincia di Bari. Con 57.943 somministrazioni eseguite, di cui oltre 17mila già seconde dosi, è stata raggiunta una copertura nella fascia di età 5-11 anni pari al 52% in tutta la provincia con almeno una dose. L’obiettivo è raggiungere una maggiore sicurezza data dalla vaccinazione in ambito scolastico anche nelle primarie, alla pari dell’altra fascia di età studentesca 12-19 anni che ha aderito in massa, tanto che ad oggi il 95% dei ragazzi della provincia di Bari risulta coperta con almeno una somministrazione di vaccino.

Da oggi l’Asl Bari ha messo a disposizione tutti i punti vaccinali territoriali, dove si potrà accedere a sportello senza prenotazione. Anche per i bambini 5-11 anni sono state programmate sedute pediatriche nelle giornate e negli orari di apertura degli hub, consultabili sui profili social e sul sito aziendali.