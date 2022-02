Pasquale Bacco, ex leader no vax: «Qualche morto sulla coscienza ce l’abbiamo»

Negazionista pentito, Pasquale Bacco torna a parlare di Covid per ribadire che può uccidere. In un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, il medico bitontino – sospeso per mesi dall’Ordine – racconta di aver detto addio al credo no vax dopo aver visto morire un ragazzo di 29 anni per Covid.

Già a novembre scorso metteva in guardia sulla pericolosità del virus. Ora fa mea culpa e dichiara: «Siamo stati dei grandi codardi tutti noi no vax. Andavamo nelle piazze e quando parlavamo sapevamo che le persone volevano sentire cose forti. Quindi provocavi sempre di più. E allora via con: “Nei vaccini c’è acqua di fogna”, “le bare di Bergamo erano tutte vuote”, “con il Covid non è morto nessuno”».

Dopo aver arringato il popolo negazionista in trecento piazze italiane, infiammando le polemiche su virus e vaccini e alimentando disinformazione e teorie complottistiche, Bacco sente sulla coscienza il peso di quel ragazzo morto per Covid, che aveva nel telefonino i video dei suoi comizi.

«Andavamo nelle piazze – racconta il medico al Corriere del Mezzogiorno – e quando parlavamo sapevamo che le persone volevano sentire cose forti. Quindi provocavi sempre di più».

Fino all'ammissione: «Credo che noi che siamo saliti su quei palchi qualche morto sulla coscienza ce l’abbiamo. Siamo stati dei grandi codardi tutti noi no vax».

La sua intervista tocca anche aspetti economici: «I clienti privati si erano milluplicati. Per una visita potevo chiedere qualsiasi cifra. Come me tanti professionisti». E denuncia: «Class action, web, fondazioni, clienti per tutti, dai medici ai ristoranti. Per questo c’è tanta gente che è terrorizzata che questa cosa finisca». Infine il capitolo donazioni: «Le associazioni che fanno riferimento ai no vax hanno conti in banca con 400mila euro».

In un video su Instagram postato a dicembre, poco dopo la "conversione", Pasquale Bacco si rivolgeva ai suoi follower: «Il vaccino è l'unica strada concreta ed efficace per combattere questo virus e questa malattia che stanno uccidendo tantissime persone, tra cui tantissimi giovani, anche sani».