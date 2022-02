Frodi fiscali, nomi bitontini fra gli 86 indagati

Frodi fiscali per un volume di affari illecito di circa 170 milioni di euro, messe in atto attraverso l’indicazione di crediti Iva fittizi che derivavano da operazioni passive inesistenti, indicate nelle dichiarazioni fiscali senza le relative fatture. È quanto hanno accertato la Direzione Investigativa Antimafia di Bari e i militari del Nucleo Investigativo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza del capoluogo pugliese, a carico di una delle due organizzazioni colpite due giorni fa dalla maxi operazione “Levante”.

È stata eseguita in diverse zone d’Italia un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 75 persone (delle quali 15 in carcere, 44 agli arresti domiciliari, 14 destinatari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e 2 destinatari di misure interdittive) ed il sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 18 milioni di euro.

I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica/Direzione Distrettuale Antimafia.

A carico dei destinatari sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico dei componenti delle due organizzazioni criminali, con collegamenti operativi transnazionali, dediti alla commissione di diversi tipi di delitti. L’operazione ha riguardato Puglia, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto. In campo 500 uomini e donne della Dia e della Guardia di Finanza, con il contributo di personale degli Uffici e dei Reparti territoriali e speciali della Polizia di Stato e dei Carabinieri e con il supporto di mezzi aerei, unità cinofile per la ricerca di stupefacenti e denaro da parte delle Fiamme Gialle.

L’ipotesi di reato è, a vario titolo, l’associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, finalizzata a frodi fiscali, riciclaggio e auto riciclaggio dei relativi proventi nonché al trasferimento fraudolento di valori, al contrabbando di prodotti energetici, alle estorsioni, al traffico di sostanze stupefacenti e alla detenzione illegale di armi.

Sono complessivamente 86 le persone indagate, tra imprenditori, professionisti e pubblici ufficiali. Le indagini della Dda, della Dia e della Guardia di finanza si sono sviluppate mediante l’incrocio dei dati emersi da segnalazioni di operazioni sospette, dalle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, dall’ascolto di persone informate sui fatti e di collaboratori di giustizia, dalla documentazione e dagli smartphone sequestrati a seguito delle perquisizioni eseguite, nonché dall`attività di osservazione, controllo e pedinamento.

Tra gli 86 indagati ci sono alcuni bitontini.

Sono stati arrestati in carcere Angelo Basile, Alessandro Cereia, Domenico De Mola, Davide Giovanni Farotti, Sebastiano Gelao, Angelo Gioffreda, Francesco Giordano (imprenditore bitontino ex dirigente del Bitonto Calcio, già arrestato nel 2018), Milena Georgieva Kecherova, Domenico e Giuseppe Marotta, Francesco Paolo Noviello (commercialista di Bitonto), Cesare Salandra, Emanuele Sicolo (uomo di fiducia di Francesco Giordano, ritenuto vicino al clan Parisi e già condannato per associazione di stampo mafioso), Luigi Spinelli, Antonio Paolo Zefferino.



Arresti domiciliari, invece, per Annunziata (Tina) Aluiso (bitontina, ex presidente del Bitonto Calcio), Vito Luigi Amoruso, Paola Belloro, Domenico Bonasia, Nicola Brescia, Maddalena Caldarola, Giovanni e Massimo Camerino, Luana Cervelli, Fiorenza Coco, Carlo Conte, Raffaele De Fonte, Cosimo e Ilario De Giorgio, Marisa Gaiarsa, Suzana Gavric, Raffaella Giordano, Larisa Andrea Hangiu, Paolo Lapalombella, Leone Luigi, Antonello Mancazzo (colonnello della Guardia di Finanza originario di Bitonto, in servizio a Roma), Luca Mascia, Denise Menaldo, Fabio Mesto (avvocato di Bari), Michele Milella, Claudio Mimmotti, Pichardo Walter Handerg Morillo, Antonio Nardelli, Costantino Paciolla, Luca Petragallo, Cosimo Pizzolante, Pompea Pugliese, Francesco Putignano, Amedeo Quarinto, Candida Rampino, Martino Ravasio, Carolina Roati, Giuseppe Romano, Onofrio Sabatelli, Giuseppe Spinelli, Ivano Talluto, Marco Tomei, Paolo Vito Tuscano e Nicola Valletta.



Gli avvocati baresi Massimo Roberto Chiusolo e Pierdomenico Bisceglie sono stati interdetti per un anno dalla professione.



Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Aldo Coschiera, Luca Falone, Nicola Laforgia, Vincenzo Mangione, Donato Mariano, Luigi Milella, Giuseppe Naglieri, Giovanni Pagano, Rino e Roberto Raspanti, Vito Domenico Spinelli, Francesco Tedesco, Francesco Trovato e Andrea Valentino.