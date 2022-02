Negozio incendiato per incassare assicurazione, 4 arresti a Bitonto

Avrebbero deciso di simulare il danneggiamento, tramite un incendio, della loro attivita` commerciale a Bitonto, per poter incassare il premio assicurativo. Ma il loro intento non è sfuggito alla Polizia che, questa mattina, ha arrestato quattro persone, i due gestori del locale, un 31enne e la compagna 32enne, un dipendente dell`attività di 45 anni, considerato esecutore materiale del rogo, e un 32enne che lo avrebbe aiutato cospargendo di liquido infiammabile l`interno del locale dandogli fuoco, per poi allontanarsi a bordo di un`auto.

La ricostruzione fatta dagli agenti del Commissariato parte proprio dalla notte del 17 agosto scorso, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che si stavano propagando da una latteria in via d`Angiò nel centro cittadino.