Sequestrati beni per 300mila euro a Domenico Conte

Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comado provinciale di Bari hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso dal gip di Bari su richiesta della Procura della Repubblica di Bari - Direzione Distrettuale Antimafia a carico di Domenico Conte, indagato per aver promosso e diretto un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante su Bitonto, con l’aggravante delle modalità mafiose.

Secondo l’impostazione accusatoria, l’associazione gestiva a Bitonto due piazze di spaccio: una definita Zona 167 in via Sandro Pertini e l’altra nel centro storico, in via Arco Cristo, all’interno del quadrilatero conosciuto come Zona del Ponte. Per tali reati Domenico Conte, ritenuto al vertice dell’omonimo clan, è stato raggiunto da una misura di custodia cautelare in carcere emanata dal gip del Tribunale di Bari.

Il valore del patrimonio sottratto alla disponibilità dell’interessato e della sua famiglia è stimato in circa 300 mila euro, composto da dieci rapporti finanziari, due auto e l’appartamento in via Pertini, un immobile di edilizia popolare occupato senza titolo, completamente ristrutturato, fino a farne una lussuosa dimora dotata di ogni confort, arredata con mobili e oggetti di ingente valore, nonché munito di un reticolato di telecamere per controllare l’area.