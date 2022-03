Distributori automatici chiusi di notte, il sindaco: «Incontrerò i titolari dei locali»

Locali con distributori automatici di alimenti e bevande chiusi dalle 22 alle 6, a Bitonto e nelle frazioni, fino al 30 giugno. Lo stabilisce l’ordinanza firmata sabato scorso dal sindaco Michele Abbaticchio “a seguito – spiega in un post – di atti vandalici, abbandono indiscriminato di lattine e confezioni alimentari, schiamazzi e altro”.

“Il tutto è causato, secondo la nostra analisi – aggiunge il sindaco – dalla mancanza di controllo da parte dei gestori presso gli esercizi commerciali interessati, soprattutto in orario serale”.

A Bitonto, Palombaio e Mariotto sono proliferate le attività di distribuzione automatica di alimenti e bevande, divenute luoghi di ritrovo e assembramento di giovani soprattutto di notte. In assenza di qualsiasi controllo in ingresso ed uscita, si verificano comportamenti irrispettosi del decoro e della vivibilità urbana, che disturbano la quiete pubblica e lasciano inequivocabili tracce d’inciviltà: cumuli di rifiuti abbandonati per strada e sui marciapiedi.

«Aprire un locale del genere è facile – dichiara Abbaticchio a BitontoLive – ma ricade sul proprietario l’obbligo di controllare ciò che avviene all’interno, altrimenti può succedere di tutto. Incontrerò i titolari dei distributori h24, ci parleremo in modo franco e, se non mi daranno garanzie di controllo, continuerò questa battaglia finché non si metteranno in testa che anche loro devono collaborare. Non posso certo chiedere una pattuglia per ogni centro di distribuzione sul territorio comunale, sostituendomi peraltro ad un’azione di controllo che spetta ai proprietari dei locali con accesso al pubblico».

Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative da 50 a 500 euro. Alla Polizia locale e alle forze dell’ordine è demandato il compito di far rispettare l’ordinan