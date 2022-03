Casa con 50 gatti, si sta dando esecuzione all'ordinanza del sindaco

Per dare esecuzione all’ordinanza firmata ieri dal sindaco Michele Abbaticchio, sotto lo stabile dell’appartamento in via La Malfa dove vengono detenute decine di gatti sono intervenute questa mattina forze dell’ordine, vigili del fuoco e ambulanze.

L’obiettivo è prelevare gli animali e portarli al sicuro in un ambiente idoneo, in condizioni igienico sanitarie decorose, per poi procedere con le adozioni. Ma ci sono forti perplessità sul luogo individuato, ossia un locale del canile comunale.

Intanto si profila la fine di un incubo che dura da oltre un anno per i condòmini della palazzina in via La Malfa, che subiscono quotidianamente molestie olfattive davvero insopportabili.

Intanto l’influencer animalista Enrico Rizzi, che nei giorni scorsi ha riportato alla ribalta nazionale la vicenda, avverte: “Se il sindaco pensa che lunedì rimango a casa, si sbaglia di grosso. Sarò ugualmente a Bitonto per denunciare le sue inadempienze e per capire se il luogo dove sta facendo portare i poveri gatti è idoneo o meno. Sto sempre aspettando una sua risposta. Qualora non lo fosse, andrò immediatamente dai carabinieri a sporgere denuncia. La detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura è un reato punito dalla legge”.