Nella Basilica dei Santi Medici l’ultimo saluto al maestro Marco Vacca

In una Basilica dei Santi Medici gremita, l’abbraccio commosso dei bitontini ha dato l’ultimo saluto al maestro Marco Vacca. Il parroco-rettore don Vito Piccinonna ha presieduto la liturgia eucaristica esequiale. Hanno concelebrato don Francesco Spierto e don Tommaso Genchi (vice parroci dei Santi Medici), don Ciccio Acquafredda (parroco della Cattedrale), don Vincenzo Cozzella (parroco di San Silvestro), don Domenico Natilla (parroco di Santa Maria Assunta), don Nicola Cotrone (parroco di Cristo Re Universale), don Nicolino Antonio Sicolo (vice parroco di Sant’Agostino), don Gaetano Coviello (parroco del Buon Pastore). «Marco Vacca – ha detto don Vito – è stato un vero modello di laico appartenente alla comunità cristiana, oltre ad essere impegnato nella scuola con alta professionalità».

Hanno partecipato con sentimenti di commozione la famiglia, il sindaco Michele Abbaticchio, una rappresentanza degli alunni delle primarie Fornelli, Caiati, Don Milani, Cassano e Modugno con dirigenti scolastici e docenti, i fedeli della comunità parrocchiale, gli amici delle molteplici realtà ecclesiali e pastorali.

Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per la morte del maestro Marco Vacca, persona illustre e carismatica, protagonista di un impegno appassionato e incondizionato, sempre attento alle esigenze degli ultimi e meno fortunati, nella scuola, nella chiesa e nella società civile.

Don Vito Piccinonna nell’omelia ha ricordato con semplicità l’esemplare itinerario di vita scolastica, sociale e cristiana del maestro Marco Vacca, conosciuto e amato dai bitontini.

Al termine della celebrazione il sindaco Michele Abbaticchio ha voluto testimoniare l’amicizia che lo legava a Marco Vacca: «Tutti i suoi alunni, me compreso, si sono sentiti figli suoi. È stato una guida per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo in vita. Auguro a tutti voi di avere il privilegio, almeno una volta nella vita, di conoscere un essere umano come Marco Vacca. Il Maestro».

Il professor Vincenzo Robles ha ricordato: «I bitontini hanno avuto la fortuna di essere stati arricchiti dal suo sapere, ma anche dal suo essere, nelle diverse realtà laiche ed ecclesiali».

Moltissimi, sui social, i messaggi di cordoglio e affetto rivolti al maestro. L’insegnante elementare Teresa Mastro ha scritto: “Grazie Marco Vacca. Maestro, collega, catechista, grande sostenitore del Progetto Anzibam della scuola primaria Fornelli. Per tante generazioni sei stato un grande esempio di uomo di fede, sempre impegnato nella vita quotidiana a dar voce alle ingiustizie. Non ti dimenticheremo”.

Io stesso ho avuto l‘onore di conoscere Marco Vacca nelle diverse parrocchie bitontine e di condividere assime a lui molte attività pastorali, sociali ed ecclesiali. Ha sempre mostrato dedizione, attenzione e rispetto verso tutti. È stato un laico ancorato nella fede, la sua voce e il suo sorriso erano le prime particolarità della sua umanità, ha generato nel cuore dei bambini e dei laici bitontini sentimenti di affetto e stima, promuovendo una cultura laica e cristiana che mostrava con tenerezza, semplicità e naturalezza, per il bene della città di Bitonto.