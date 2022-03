Nuovi casi Covid in risalita a Bitonto: la scorsa settimana 26 in più

Secondo l’ultimo report Covid dell’Asl Bari, risale in maniera chiara il tasso d’incidenza settimanale dell’infezione nell’area metropolitana barese. La curva dei nuovi contagi cresce fino a 705,9 casi per 100mila abitanti, il 38,6% in più rispetto al dato precedente.

Anche a Bitonto, dopo settimane di curva in discesa, dal 7 al 13 marzo si sono registrati più nuovi casi positivi: 199 rispetto ai 173 della settimana precedente.

Sul versante della campagna vaccinale anti Covid, le somministrazioni complessive salgono a 3 milioni e 12.509, suddivise in 1 milione e 121.539 prime dosi, 1 milione e 82.619 seconde e 806.910 terze dosi, più circa 1.400 quarte dosi destinate a persone particolarmente vulnerabili. I livelli di copertura vaccinali sono consolidati da tempo sia per la fascia over 12 (94% con prima dose e doppia dose) sia per il gruppo più ampio degli over 5, attestato a quota 92% su entrambi i parametri.

Margini di crescita si registrano per le dosi booster, in cui viene mantenuto un soddisfacente flusso di vaccinazioni parallelamente al maturare del periodo di quattro mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. L’87,5% dei residenti con età pari o superiore ai 12 anni, circa 788mila persone, ha ricevuto la terza dose, in modo particolare tra gli over 80 (97%), 70-79enni (94,5%), 60-69enni (94,3%) e 50-59enni (92,1). Sotto i 50 anni, invece, risulta vaccinato con tre dosi l’80,3% dei residenti di Bari e provincia. In questa fase è fondamentale agire su due fronti: da un lato rinforzare la protezione vaccinale con la dose booster e dall’altro, soprattutto nelle fasce d’età meno coperte, avviare e completare il ciclo vaccinale.

“Dal punto di vista dei comportamenti individuali e comunitari – raccomanda il dg Asl Antonio Sanguedolce – è necessario che la popolazione applichi correttamente le basilari regole di prevenzione: uso delle mascherine, igiene delle mani e distanziamento”.