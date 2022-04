Contagi ancora su a Bitonto: da 494 a 605 in una settimana

Comincia ad appiattirsi la curva dei contagi da Sars-Cov 2. Dopo il +68% della precedente rilevazione, il tasso d’incidenza settimanale cresce dell’11%, passando da 1.188,4 casi per 100mila abitanti a 1.320,2.

La campagna vaccinale anti Covid in questa settimana ha toccato quota 3 milioni e 22.857 dosi somministrate. In dettaglio, sono state erogate un milione e 121.994 prime dosi, un milione e 84.767 seconde e 813.443 terze dosi. Salgono a 2.653 le quarte dosi, destinate alle persone maggiormente vulnerabili.

Le coperture vaccinali sono da tempo stabilizzate su livelli considerevoli. Il 94% dei residenti over 12 di Bari e provincia ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino e stessa percentuale si registra anche per il ciclo completo, mentre la terza dose è stata effettuata dall’87,1% della platea vaccinabile (con ciclo concluso da quattro mesi). Le coperture restano elevate anche se si considera la fascia più ampia dai 5 anni in poi, per la quale si rileva una adesione del 92% (pari a circa un milione e 87mila residenti vaccinati). Anche a livello territoriale, la campagna registra ottimi risultati: 39 comuni su 41 sono ben oltre la soglia del 90% di residenti over 12 vaccinati con doppia dose, 35 su 41 hanno superato lo stesso obiettivo considerando gli over 5 e in 30 hanno raggiunto almeno l’87% rispetto alla dose “booster”.

«La conclusione dello stato d’emergenza – raccomanda il direttore generale dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce – non coincide con la fine della pandemia, per cui è comunque necessario proseguire con il mantenimento di comportamenti prudenti e rispettosi delle regole di prevenzione, oltre a rappresentare un ulteriore stimolo alla vaccinazione che resta un fondamentale argine contro il Covid-19».