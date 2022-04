Siringhe in una fioriera a pochi metri dalla Galleria Devanna

Non solo i “soliti” rifiuti di ogni tipo. L’altra sera sono state rinvenute delle siringhe in una delle fioriere comunali a pochi metri dalla Galleria nazionale della Puglia “Devanna”. Sono intervenute le forze dell’ordine su richiesta di alcuni residenti, che per l’ennesima volta lamentavano schiamazzi e atti vandalici.

“Chiediamo più controlli. Troviamo di tutto: preservativi, urina, feci… Adesso anche siringhe, non se ne può più. Chiediamo che i corpi di polizia facciano più controlli. Ci sono bande di ragazzi anche minorenni fuori controllo, che bevono, fumano, si drogano e fanno i loro bisogni dopo essersi ubriacati”, è l’appello di un lettore che si fa portavoce dell’esasperazione dei residenti del centro antico, “vittime” della movida sregolata.