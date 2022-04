A Bitonto contagi ancora in salita: 647 tra il 28 marzo e il 3 aprile

Scendono dell’8% le nuove positività registrate nel monitoraggio della settimana tra il 28 marzo e il 3 aprile nell’area metropolitana di Bari. Continua il rallentamento dei contagi: il tasso d’incidenza passa da 1.321,1 a 1.214,4 casi per 100mila abitanti.

A Bitonto si registra ancora una salita dei contagi, che passano a 647 rispetto ai 605 della settimana precedente.

Nel complesso la campagna vaccinale ha raggiunto 3 milioni e 25.324 dosi somministrate, suddivise tra un milione e 122.132 prime dosi, un milione e 85.236 seconde e 815.031 terze dosi, mentre le quarte dosi erogate sinora sono 2.925.

Le coperture vaccinali sono attestate su livelli ottimali sia rispetto ai residenti over 12 (94%) sia con riguardo al target dai 5 anni in poi (92%), fasce d’età entrambe vaccinate con doppia dose. La vaccinazione anti covid, a partire dai 12 anni, prevede tre dosi per consentire la massima efficacia protettiva. L’invito è dunque ad effettuare la terza dose: si può accedere senza prenotazione nei sette hub vaccinali che l’Asl Bari ha mantenuto attivi (ad Alberobello, Bari Catino, Bari Fiera del Levante, Grumo Appula, Sammichele di Bari, Terlizzi e Valenzano. Il centro vaccinale di Bitonto è chiuso da inizio aprile), oppure nelle farmacie sparse su tutto il territorio, che garantiscono questo servizio gratuitamente.

Ad oggi, l’86,3% dei residenti di Bari e provincia con età pari o superiore a 12 anni ha già provveduto a vaccinarsi con la dose booster, con un’adesione particolarmente consistente nella fascia degli over 50 (92%) e un picco tra gli ultraottantenni (96%); margini di crescita permangono nella quota di popolazione più giovane, in particolare nella fascia 12-19 anni (69% di copertura booster), 20-29 anni (79,5%) e 30-39 (81,4%).

In considerazione dell’allentamento delle misure previste dalla normativa nazionale, è comunque utile adottare comportamenti responsabili: igiene delle mani, distanziamento e uso delle mascherine dove necessario.