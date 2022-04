Storia di Svitlana, sopravvissuta al bombardamento della scuola “21”

Il mondo le è crollato letteralmente addosso, nel bombardamento che il 4 marzo scorso ha sventrato la scuola “21” di cui era vicepreside a Chernihiv, 150 chilometri a nord di Kiev, vicino alla frontiera tra Russia e Bielorussia. Metà dell'edificio è stato raso al suolo. Svitlana Ivanova è stata investita dalle schegge di una vetrata che è esplosa mentre si trovava nel corridoio della scuola, per controllare che tutti si fossero messi al sicuro nel rifugio sotterraneo dopo le sirene che annunciavano le bombe. Lei non era al sicuro, e la deflagrazione l’ha spazzata via.

Dall’inizio del conflitto la scuola “21” è stata adibita a centro profughi. I due plessi dell’istituto sono stati colpiti da due ordigni russi. «Sapevano perfettamente che c’erano civili», sottolinea Svitlana in ucraino. Accanto a lei c’è Iryna Vuzhyk, la nostra amica ucraina referente dell’Anas, che abbiamo conosciuto grazie a Luigi Presicce comandante dei SASS Puglia. I nostri contatti proseguono, e Iryna ha voluto raccontarci questa storia di orrore ma anche di speranza.

In tempo di pace la scuola “21” era frequentata da 800 alunni, dalle elementari alle superiori. Dall’inizio del conflitto le lezioni sono state sospese – racconta Svitlana attraverso Iryna – e la costruzione su tre piani è diventata il tetto per molte famiglie rifugiate, e un centro di raccolta degli aiuti umanitari.

Chernihiv ha trentacinque scuole, una sola per studenti russi. «Fino a due mesi fa la convivenza è stata pacifica e i rapporti sono buoni ancora oggi, perché anche i russi non giustificano questa guerra. Mio marito è russo e non accetta questo conflitto», dice Svitlana.

Quella maledetta mattina del 4 marzo lei era al lavoro come volontaria. Le bombe hanno ucciso cinquanta persone e ne hanno ferite quindici. La cronaca del suo risveglio dopo l’esplosione è drammatica: «Quando ho ripreso i sensi mi sono ritrovata piena di sangue. Tutto era distrutto, non c’era luce e non c’erano medicinali. La parte sinistra del mio corpo, dalla testa ai piedi, era piena di ferite, ho perso un occhio e mi hanno messo un tappo di bottiglia nell’orbita per non farla chiudere. Siamo rimasti digiuni per giorni…».

Qualche giorno fa abbiamo conosciuto Svitlana in videochiamata. Parte del suo volto era coperta da una grossa garza, ma incredibilmente lei sorrideva. Al suo fianco c'erano Iryna – il suo “angelo” – e sua figlia Anna, una bambina di 19 anni e un metro e ottanta di altezza. Erano pronte a partire per raggiungere l’hub della Protezione civile a Valdobbiadene, nel trevigiano.

Ad aspettarle, i volontari italiani. Tra loro Giovanna Baldissera, bellunese di Feltri, che opera con diverse associazioni ucraine e italiane per dare supporto ai profughi. Svitlana è stata subito portata nell’ospedale di Montebelluna ed è rimasta sotto osservazione per due giorni, prima dell’intervento programmato all’ospedale di Padova, centro d’eccellenza per la chirurgia oculistica. Le installeranno una protesi e poi dovrà essere sottoposta ad una serie di operazioni per tentare di rimuovere le micro schegge disseminate in tutto il corpo. Il suo status di rifugiata politica le consente di ricevere le cure necessarie.

«Ha frammenti di metallo e vetro in entrambe le mani e non riesce più a muoverle. Ma è combattiva e ottimista. Ha una capacità di resilienza incredibile. Anche sua figlia è straordinaria: sta seguendo online le lezioni all’università, e riesce a concentrarsi e a studiare nonostante tutto. Queste due donne mi hanno dato una lezione di forza e speranza che non mi dà il diritto di sentirmi stanca e sfiduciata. Loro fanno progetti, sono impazienti di raggiungere Soverato, in Calabria, dove le aspettano altre donne ucraine pronte ad accoglierle e ad aiutarle», racconta Giovanna.

La difficoltà di comunicare è grande, l’alfabeto cirillico è incompatibile con il nostro, ma le interpreti volontarie (donne ucraine e russe che da anni vivono in Italia) e le nuove tecnologie aiutano. «Lo scoglio comunicativo – spiega Giovanna – viene superato con le app di traduzione simultanea. Abbiamo gruppi WhatsApp con tutti i nostri ospiti. La comunicazione è imprescindibile perché l’accoglienza abbia successo, ma ci parliamo anche attraverso gli sguardi. Su settanta ospiti accolti, solo uno conosceva l’inglese. Parlano tutti ucraino, russo e qualcuno il tedesco. All’inizio eravamo scoraggiati, ma si è creata una rete incredibile fra ucraini e volontari italiani. Ormai ricevo messaggi quotidiani da Leopoli o Cracovia. Sento Iryna e altre volontarie ucraine tutti i giorni. Ci facciamo forza a vicenda, da perfette sconosciute unite da una sorellanza che va oltre i chilometri e le frontiere».

Con tutti gli uomini abili fra i 16 e i 60 anni al fronte, l’Ucraina si regge ormai sulle spalle delle donne. «Stanno tenendo in piedi con la loro forza e dignità anche l’identità culturale del loro popolo. Ecco, vorrei che si parlasse del coraggio delle donne ucraine in esilio forzato come Svitlana, ferita nel corpo ma incrollabile, che ha viaggiato per ventuno ore con un tappo in un occhio senza mai lamentarsi».