Un violento temporale, con sprazzi di grandine, si è scatenato attorno alle 5 di oggi su Bitonto, Palombaio e Mariotto. Risultato: l’allagamento di strade, scantinati, abitazioni e attività commerciali a piano terra.

Sui social dilagano foto, video e la rabbia di cittadini e negozianti, stanchi di ritrovarsi sommersi dall’acqua ad ogni nubifragio. Ci sono commercianti che denunciano danni ingenti e ne chiedono conto.

Il problema è la mancanza della fogna bianca per lo smaltimento delle acque piovane. Il sindaco Michele Abbaticchio, in un post pubblicato sulla sua pagina facebook, ha ricordato che “il Comune di Bitonto, tre anni fa, ha vinto un finanziamento comunitario che ha consentito la partenza dei lavori della prima rete fognaria bianca a servizio della nostra area urbana storica, tra i pochi Comuni pugliesi ammessi”.

“I lavori – ha aggiunto il sindaco – si concluderanno a ottobre (sono partiti un anno fa)”.

Ma se per Bitonto si prospetta una soluzione a breve termine (nonostante lo scetticismo di molti che contestano annunci e non fatti, visto che i lavori per la fogna bianca sarebbero sospesi da mesi), nelle frazioni la situazione è ancora peggiore, con fiumi di acqua e fanghiglia a subissare le vie principali, in assenza di condotti di scolo delle acque piovane.