Oltre al danno, la beffa: i capi recuperati erano sporchi di escrementi di cani

Danni per decine di migliaia di euro per il titolare della boutique sotto i portici di via Repubblica, svaligiata nella notte tra il 2 e il 3 maggio. Nonostante l’intervento della Polizia che ha messo in fuga i ladri, costringendoli ad abbandonare la refurtiva che era stata caricata su un Fiat Doblò risultato rubato, l’amara sorpresa per il negoziante è stato scoprire che gran parte dei capi e delle borse griffate recuperate – del valore complessivo di circa 200mila euro – era sporca di escrementi di cane.

Nella fretta di arraffare la merce, i due ladri non si sono accorti di averla imbrattata di sterco. Ora i capi sporchi dovranno essere portati in lavanderia e non potranno più essere venduti come nuovi. E non c’è da sperare neppure nel risarcimento dell’assicurazione, per ché la polizza non copre il danneggiamento nel tentativo di furto.

Intanto le indagini vanno avanti: si passa al setaccio il mezzo rubato a Giovinazzo il giorno precedente al furto, e si analizzano le registrazioni delle videocamere di sorveglianza della zona.