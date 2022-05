Via Fornelli-angolo via di Lorenzo Copyright: BitontoLive.it

Da lunedì è partito il nuovo sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti, anticipato da mesi di campagna informativa e iniziative di divulgazione con la collaborazione dei volontari delle associazioni ambientaliste locali. Sono stati anche consegnati i kit per la differenziata che includono mastelli, sacchi e materiale esplicativo.

Il nuovo metodo (che per le frazioni e il centro antico è in realtà tutt’altro che nuovo, perché “in sperimentazione” da circa un decennio) prevede il conferimento quotidiano, secondo un calendario e orari ben precisi, dei rifiuti rigorosamente differenziati dagli utenti. C’è anche un opuscolo che riporta in ordine alfabetico tutte le tipologie di oggetti e scarti domestici e non, informando sul loro corretto conferimento.

Insomma, non si può non sapere. E, in caso di dubbi, c’è l’info point Sanb in via don Luigi Sturzo (ex sede distaccata del Tribunale di Bari) aperto dal lunedì al sabato, e il centro di raccolta comunale in viale delle Nazioni, nella zona artigianale, dove conferire i rifiuti. E poi un sito con tutte le informazioni utili.

Eppure, c’è qualcosa che non va.

Basta uscire di casa per notare cestini stracolmi di spazzatura di ogni tipo, grandi quantità di rifiuti abbandonati accanto ai cassonetti “superstiti” (verranno rimossi tutti definitivamente) e buste d'immondizia lasciate fuori dai mastelli. Le strade di Bitonto sono state invase dagli scarti della corsa allo svuota cantine: vecchi mobli in disuso, oggetti inservibili accumulati negli anni, un'incredibile quantità di carta e cartone... Un dato positivo c'è: la sparizione dei cassonetti ha creato nuovi parcheggi, subito accaparrati dagli automobilisti bitontini.

Quello che emerge è un problema culturale che va oltre il fisiologico “assestamento” al cambiamento: la diffusa inciviltà e insofferenza alle regole. E allora intervenga subito la sorveglianza (e le punizioni ai trasgressori) per difendere il decoro della nostra città.