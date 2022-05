Coronavirus, contagi e decessi in calo costante: oggi 1.723 casi e 3 decessi

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 12.688 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.723 casi positivi, così suddivisi: 588 in provincia di Bari, 101 nella provincia BAT, 139 in provincia di Brindisi, 196 in provincia di Foggia, 391 in provincia di Lecce, 289 in provincia di Taranto, 17 casi di residenti fuori regione, 2 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 3 decessi.

I casi attualmente positivi sono 89.065; 462 sono le persone ricoverate in area non critica, 25 sono in terapia intensiva.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 10.823.473 test; 1.108.902 sono i casi positivi; 1.011.441 sono i pazienti guariti; 8.396 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 364.786 nella provincia di Bari; 98.083 nella provincia BAT; 103.945 nella provincia di Brindisi; 161.974 nella provincia di Foggia; 219.780 nella provincia di Lecce; 148.526 nella provincia di Taranto; 8.290 attribuiti a residenti fuori regione; 3.518 di provincia in definizione.