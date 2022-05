Una cinquantina di pneumatici usati e rifiuti di varia natura, sversati lungo la provinciale 231 al chilometro 12,700 in direzione nord nel territorio di Bitonto: è quanto hanno rilevato ieri, durante un servizio di monitoraggio ambientale, i volontari della sezione provinciale di Trani dell’ANTA.(l’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente).

Pneumatici che – sottolinea Nunzio Di Lauro, responsabile provinciale ANTA Trani – rischiano di essere dati alle fiamme da ignoti, come spesso si verifica in altri territori periferici e rurali. Dunque, oltre al degrado igienico ambientale lungo una strada provinciale soggetta a traffico notevole, questi rifiuti costituiscono un grave rischio per la salute, per l’alta tossicità dei fumi emanati in caso d’incendio.

Ieri stesso la sezione ANTA di Trani ha inviato una pec di segnalazione al sindaco e alla Polizia locale di Bitonto, rivolgendosi alle amministrazioni e ai soggetti pubblici direttamente interessati e competenti, per chiedere la rimozione di questi rifiuti e la bonifica dell’area.