Lunedì, nel primissimo pomeriggio, è avvenuto l’ennesimo furto d’auto nella zona artigianale.

A denunciarlo è un’imprenditrice esasperata: “È successo mentre lavoravamo nella nostra azienda, perché noi dobbiamo lavorare per pagare le tasse, i dipendenti, le materie prime, le bollette. Sono anni che ci battiamo per avere le telecamere in tutta la zona artigianale non solo in alcune strade, adesso lottiamo anche contro la spazzatura sparsa sui marciapiedi, strade malmesse e piene di vegetazione incolta”.

“Siamo veramente stanchi, abbiamo investito le nostre risorse e le nostre energie, ci abbiamo creduto in questa città, ma adesso non più”, è l’amara conclusione.