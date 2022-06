Coronavirus, in Puglia 10.139 contagi e 5 decessi

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 10.139 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.932 casi positivi, così suddivisi: 629 in provincia di Bari, 192 nella provincia BAT, 142 in provincia di Brindisi, 343 in provincia di Foggia, 392 in provincia di Lecce, 204 in provincia di Taranto, 18 casi di residenti fuori regione, 12 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 5 decessi.

I casi attualmente positivi sono 21.023; 207 sono le persone ricoverate in area non critica, 9 sono in terapia intensiva.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 11.186.854 test; 1.155.556 sono i casi positivi; 1.125.956 sono i pazienti guariti; 8.577 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 380.374 nella provincia di Bari; 101.655 nella provincia BAT; 107.654 nella provincia di Brindisi; 169.345 nella provincia di Foggia; 229.372 nella provincia di Lecce; 154.657 nella provincia di Taranto; 8.775 attribuiti a residenti fuori regione; 3.724 di provincia in definizione.