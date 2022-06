Coronavirus, dati in peggioramento. In Puglia 2.320 contagi e un decesso

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 12.599 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 2.320 casi positivi, così suddivisi: 699 in provincia di Bari, 236 nella provincia BAT, 180 in provincia di Brindisi, 499 in provincia di Foggia, 449 in provincia di Lecce, 208 in provincia di Taranto, 36 casi di residenti fuori regione, 13 casi di provincia in definizione. E’ stato registrato un decesso.

I casi attualmente positivi sono 22.199; 216 sono le persone ricoverate in area non critica, 10 sono in terapia intensiva.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 11.199.453 test; 1.157.876 sono i casi positivi; 1.127.099 sono i pazienti guariti; 8.578 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 381.073 nella provincia di Bari; 101.891 nella provincia BAT; 107.834 nella provincia di Brindisi; 169.844 nella provincia di Foggia; 229.821 nella provincia di Lecce; 154.865 nella provincia di Taranto; 8.811 attribuiti a residenti fuori regione; 3.737 di provincia in definizione.