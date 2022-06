Curva contagi covid: a Bitonto si conferma in discesa

Il neosindaco Francesco Paolo Ricci ringrazia la città

Questa sera, alle 20. 30 in piazza Aldo Moro, il neoeletto sindaco di Bitonto, Palombaio e Mariotto, Francesco Paolo Ricci, terrà il comizio di ringraziamento alla città. Un comizio per dire grazie ai cittadini per la fiducia dimostrata in lui, nella sua coalizione