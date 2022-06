A fuoco i terreni incolti di Lama Balice, torna l'incubo dell'estate

Erba alta, secca come paglia, rovi, cespugli, rami spezzati: una potenziale “miccia” per i roghi, che anche quest’anno non si sono fatti attendere nei terreni incolti di Lama Balice. Questo pomeriggio, attorno alle 16, un incendio di sterpaglie si è sviluppato nell’area incolta su cui affaccia via Carducci. Torna l’incubo estivo per i residenti, che lamentano la mancata pulizia dei terreni di proprietà comunale e privata, praticamente in stato di abbandono.

«La nostra speranza – confidano a BitontoLive – è che la nuova amministrazione comunale prenda a cuore questo problema, finora trascurato. Non sono mai stati presi provvedimenti, e le nostre segnalazioni cadono nel vuoto, finché non sono costretti ad intervenire i vigili del fuoco, quando ormai il danno è fatto…».

«La situazione – aggiungono – è molto pericolosa e siamo preoccupati per le nostre case e per la nostra salute. È una questione di sicurezza, di igiene ed anche di decoro».

.