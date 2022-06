Covid, curva in risalita anche a Bitonto: 166 nuovi casi dal 13 al 19 giugno

Dal monitoraggio settimanale dell’Asl Bari emerge un’impennata dei contagi, aumentati di oltre il 40% nella settimana dal 13 al 19 giugno: i nuovi casi sono stati 4.544 contro i 3.162 di sette giorni prima. Il tasso d’incidenza è passato da 257 nuovi positivi ogni 100mila abitanti a 369,4. In due settimane i contagi sono raddoppiati da 2.376 a 4.544.

In questo quadro allarmante, anche a Bitonto – che fino alla settimana precedente aveva fatto registrare una lenta ma progressiva discesa dei contagi da Covid-19 – dal 13 al 19 giugno la curva è risalita: i nuovi casi sono passati da 127 a 166, 39 in più in sette giorni.

La diffusione delle varianti BA.4 e BA.5 ha contribuito ad una netta ripresa della circolazione virale, con effetti già evidenti sugli ospedali. Per la Fondazione Gimbe rimane fondamentale indossare le mascherine nei luoghi al chiuso e potenziare la campagna vaccinale.