Xylella: 13 ulivi infetti tra Monopoli e Fasano da primo monitoraggio 2022

Dal primo monitoraggio di quest’anno risultano 13 ulivi infetti da Xylella fastidiosa, in una stazione di servizio tra Monopoli e Fasano. Nel 2021, da una prima stima della Coldiretti Puglia, le piante malate sarebbero più di 2mila.

I risultati delle analisi statistiche condotte dagli enti di ricerca impongono una seria riflessione sul nuovo regolamento comunitario approvato il 14 agosto 2020 che ha dimezzato, da cento a 50 metri, la cosiddetta “area buffer” ossia il raggio dell’area focolaio intorno alle piante trovate infette e soggette a taglio obbligatorio. Una misura preventiva per sottrarle all'azione degli insetti vettori come la sputacchina, che percorre fino a 400 metri in una stagione.

Nel Piano anti Xylella 2022 sono contemplati nuovi metodi di sorveglianza, come la task force cinofila, col supporto scientifico dei ricercatori dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR e con il supporto logistico e organizzativo di Unaprol e Coldiretti che continueranno a collaborare per le attività di addestramento dei cani. Sono previsti 15 controlli all’anno, equamente suddivisi tra vivai e giardini di piante ornamentali e officinali di specie non specificate (5 vivai in zona infetta), vivai e garden di piante appartenenti a specie specificate (5 in area indenne) e lotti di piante importate da Paesi terzi al loro arrivo al porto di Bari.

Inoltre, attraverso il progetto di ricerca Redox finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e coordinato dal Distretto Tecnologico Aerospaziale, saranno elaborate immagini acquisite attraverso rilievi aerei e droni con sensori iperspettrali e termici delle piante infette, prima che si manifestino i sintomi del disseccamento, per poter identificare precocemente i focolai di Xylella

Il contagio della Xyella ha già provocato oltre 21 milioni di piante infette: una strage di ulivi che ha lasciato un panorama spettrale, con oltre 8mila chilometri quadrati di territorio colpito in Salento, pari al 40% del territorio regionale.