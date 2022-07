Covid: a Bitonto 181 nuovi contagi dal 20 al 26 giugno

Quindici nuovi casi in più in una settimana: 181 quelli registrati fra il 20 e il 26 giugno rispetto ai 166 della settimana precedente. Continua la lenta risalita della curva dei contagi da Covid-19 a Bitonto.

Nell’area metropolitana, secondo l’ultimo report dell’Asl Bari, il tasso di positività si attesta a 567,2 ogni 100mila abitanti.

Si raccomanda di continuare ad utilizzare la mascherina e ad osservare il distanziamento sociale nei luoghi affollati, e a completare il ciclo vaccinale. Nelle persone vaccinate con ciclo completo (più eventuale dose di richiamo), rispetto a quelle non vaccinate, nelle varie fasce d’età si riduce l’incidenza di diagnosi (del 12,9-59,8%); fanno eccezione la fascia 5-11 anni per la quale le diagnosi tra i vaccinati segnano un +0,8% rispetto ai non vaccinati e la fascia 40-59 con un +12,6%. In tutte le fasce di età si riduce soprattutto l’incidenza di malattia grave (del 34,5-80,4% per ricoveri ordinari; dell’80,2-82,7% per le terapie intensive) e decesso (del 51,2-86,2%).