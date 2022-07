Operazione Porta Robustina, Damascelli: “Ora richiesta di più uomini e mezzi”

“La straordinaria operazione dei Carabinieri di oggi va guardata a più ampio raggio e fa il paio con quella della Polizia di qualche mese fa. In poco tempo sono stati portati a compimento ben 68 arresti. Perché con la morte dell'innocente Anna Rosa Tarantino, si è ulteriormente scoperto un market a cielo aperto di droga. Stupefacenti venduti al dettaglio, come se si fosse al supermercato, addirittura consegnati a domicilio, con ragazzini spesso affascinati dal "mito" del gruppo criminale. Lo starter pack? Borsello e bici elettrica. Le stesse bici truccate che sfrecciano ovunque, anche in aree pedonali, su piazze e marciapiedi, rendendo insicuro non solo passeggiare ma persino abitare nel nostro splendido centro antico”. Così Domenico Damascelli, a commento dei 25 arresti per traffico di stupefacenti.

“Facciamo un plauso dunque – prosegue – alla magistratura e alle forze dell’ordine per l'encomiabile lavoro svolto. Queste operazioni, che testimoniano la presenza di organizzazioni dedite al malaffare ben strutturate, suonano la sveglia a chi governa le istituzioni: è l’ora di chiedere seriamente alle autorità governative nazionali più uomini e mezzi che potrebbero consentire una più intensa attività di prevenzione e di contrasto al malaffare. Occorre ascoltare il disagio delle famiglie, quello sociale percepito nelle scuole, essere presenti nei quartieri, sintonizzarsi con gli enti del terzo settore ed essere loro di supporto”.

“Sulla sicurezza bisogna avere coraggio, unire le forze e spendere il massimo delle energie affiancando chi, ogni giorno, lavora per garantirla, evitando di mettere la polvere sotto il tappeto e sminuendo un problema che esiste, chiedendo con forza e con costanza che alla nostra città sia riservato un riguardo particolare, un occhio in più, evitando di disperdere i risultati ottenuti, e dando l’esempio nella gestione quotidiana della cosa pubblica”, conclude Damascelli.