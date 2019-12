Auto ferma sui binari travolta da treno in corsa tra Terlizzi e Sovereto

C'è stato un incidente ferroviario nel tardo pomeriggio sulla tratta Terlizzi-Sovereto della Bari Nord.

Un'auto, ferma sui binari al passaggio a livello di Contrada San Marco, nelle campagne terlizzesi, è stata travolta da un treno in corsa alle 17 e 50 circa. Il convoglio, partito da Corato alle 17 e 26, stava procedendo in direzione Sovereto.

L'auto, una Panda della vigilanza in servizio, è stata sbalzata dal convoglio e si è girata su un fianco, come si vede nella fotografia allegata all'articolo. Grande spavento a bordo dei vagoni, sebbene al momento non siano segnalati feriti.

Non si conoscono le condizioni della guarda giurata di pattuglia, che alcuni testimoni, tuttavia, riferiscono essere già all'esterno dell'auto di servizio nei momenti successivi all'impatto.



Il passaggio a livello tra Terlizzi e Sovereto è al momento chiuso e si registrano incolonnamenti e code sulla strada comunale verso il borgo medievale.

Notizia in aggiornamento.