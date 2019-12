Incidente Bari Nord, Ferrotramviaria: «Ci riserviamo di denunciare il conducente dell'auto»

Fa ancora discutere l'incidente ferroviario avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla tratta Terlizzi-Sovereto della Bari Nord.

Un'auto, ferma sui binari al passaggio a livello di Contrada San Marco, nelle campagne terlizzesi, è stata travolta da un treno in corsa che stava procedendo in direzione del borgo medievale.

Il veicolo è stato sbalzato via dal convoglio e si è girato su un fianco, causando grande spavento nei passeggeri a bordo del treno, tra cui per fortuna non si sono registrati feriti.

Ferrotramviaria, la società che gestisce la linea, annuncia la possibilità di adire le vie legali nei confronti del conducente dell'auto, che pure è uscito indenne dall'incidente.

"Ancora una volta l’imprudenza, l’indisciplina ed il mancato rispetto delle più elementari regole del Codice della strada hanno creato problemi, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione ferroviaria", osserva l'azienda in una nota diffusa nelle ore successive all'episodio.

Secondo la ricostruzione della spa l'automobilista "ha impegnato il passaggio a livello ignorando il segnale ottico ed acustico di preavviso di chiusura delle barriere. La vettura è pertanto rimasta bloccata tra le barriere mentre il conducente si allontanava, abbandonando l’auto sui binari. Il macchinista ha tentato di arrestare il treno ma inevitabilmente ha investito il veicolo. Nell’impatto non vi sono stati danni a persone ma solo ai mezzi", assicura Ferrotramviaria, che - è la conclusione della nota - "si riserva di denunciare il conducente dell’auto per attentato alla sicurezza dei trasporti".