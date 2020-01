Inseguimento e speronamento con Carabinieri, uomo si schianta con auto e fugge tra le campagne

Folle inseguimento e speronamento con i Carabinieri, un uomo si schianta e abbandona l'auto con la sua donna ferita all'interno, dandosi alla fuga per le campagne.

È accaduto ieri mattina verso le 8 nei pressi della strada statale 16 a Giovinazzo.

L'uomo non si è fermato all'alt dei Carabinieri che lo hanno intercettato a Modugno, e ha innescato un pericolosissimo inseguimento per le strade di campagna, tentando più volte di speronare la gazzella dei Carabinieri che, nonostante tutto sono riusciti a tallonarlo fino a quando non si è schiantato contro il guard rail, nei pressi di una stazione di servizio della statale 16, nei pressi di Giovinazzo.

La donna è stata ascoltata ed è in corso una vasta caccia all'uomo nelle campagne tra Bitonto e Giovinazzo.