Panchina demolita nei pressi del Teatro, individuati i 4 responsabili

“Quattro giovani, registrati con immagini ed in via di identificazione (grazie alla telecamera comunale), sono riusciti con "grande dedizione" a demolire questa panchina in pietra nei pressi del Teatro.

Complimenti, vi costerà moltissimo.

Saranno informati i docenti, in via riservata. E poi si parla ancora della importanza della educazione civica nelle scuole”.

Con questo post il sindaco Michele Abbaticchio ha comunicato di aver individuato i 4 responsabili della demolizione della panchina in pietra nei pressi della gradinata che porta al teatro comunale.

Sempre ieri il primo cittadino aveva elencato, sui social, la conta dei danni post Capodanno:

“Una buona parte del bilancio comunale è dedicata a tutelare Bitonto dai bitontini. Ieri mattina riparato lo spartitraffico di via Ricapito, ieri pomeriggio demolita la panchina in pietra sulle scale che portano al Teatro (seconda volta in due anni), ai piedi della telecamera.Ieri è stato riparato anche il lucernaio spaccato sulla balconata del teatro. Follia”, ha scritto il sindaco.