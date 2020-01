Si schianta con l'auto contro il semaforo, morto un 41enne

Incidente mortale questo pomeriggio a Bitonto, in piazza Ferdinando di Borbone.

Un uomo, 41 anni, viaggiava con la sua auto, una Citroen C3, in direzione Modugno quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del proprio veicolo e si è schiantato contro il semaforo posto pochi metri prima dell’attraversamento pedonale rialzato.

Sul luogo del sinistro sono immediatamente giunti gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, e i Carabinieri della stazione di Bitonto per i rilievi del caso.