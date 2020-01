Un uomo investito alla stazione di Fesca, interrotta circolazione treni tra Bitonto e Bari

Bruschi rallentamenti ed interruzioni si sono verificati questo pomeriggio nella circolazione ferroviaria tra Bari e Bitonto.

Secondo alcune discrezioni raccolte, un treno della Ferrotramviaria avrebbe investito un cittadino extracomunitario nei pressi della stazione di Fesca. Ma, stando a quanto si apprende, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita, anzi sarebbe in buono stato nonostante il sinistro.

Al posto dei treni, Ferrotramviaria sta garantendo dei pullman sostituitivi fino a totale ripristino della tratta.