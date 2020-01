Scomparso Dino Acquafredda, grande artista jazz bitontino

Dopo una lunga malattia si è spento a 63 anni Dino Acquafredda, musicista jazz bitontino.

Nella sua carriera artistica ha collaborato con numerosi artisti di fama nazionale che hanno portato alla pubblicazione del suo primo album "On the Line," nel 2008 venduto ed apprezzato in tutto il mondo.

Dino Acquafredda é stato un chitarrista di classe, preparato sotto il profilo stilistico e pronto a restituire emozioni che andavano oltre il mero tecnicismo. In tal senso era evidente la sua bravura apprezzabile nei brani da lui composti e interpretati ("Urban Heat") ("For My Love").



E' stato presente a molte edizioni del Bitonto Jazz Festival sino alla comparsa della sua malattia, scoperta nel 2013, che per 7 lunghi anni lo ha portato fuori dai palcoscenici.



I funerali si terranno domani 24 gennaio nella chiesa San Rocco di Grumo Appula alle 16.