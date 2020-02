Oggi allerta gialla per vento

Per la giornata di oggi è stata emananta un'allerta gialla per vento dalle 9 di mattina e per le succesive 36 ore.

Previsti venti forti dai quadranti occidentali dal pomeriggio, tendenti a disprtsi da nord-ovest in serata con raffiche di burrasca sui settori costieri e fino a tempesta sui crinali appenninici. Si prevedono forti mareggiate su tutte le coste esposte. Possibili anche nevicate fino ai 600-800 metri dalla tarda serata, sui settori centro-settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati.