Minacciò di bruciare vivo Abbaticchio, andrà a processo per minaccia a pubblico ufficiale

Nel 2017 aveva minacciato il sindaco di Bitonto e vicepresidente di Avviso Pubblico, Michele Abbaticchio, di «bruciarlo dalla testa ai piedi» e di «ammazzarlo» perché non aveva ottenuto il sussidio regionale del RED, Reddito di Dignità.

«Dopo l’ennesima minaccia – ha dichiarato Abbaticchio, in una nota di Avviso Pubblico - ho deciso di denunciarlo, perché i cittadini che perseverano in atteggiamenti di violenza verbale e a tratti fisica, interrompono il lavoro degli uffici a discapito di altri cittadini bisognosi, imponendo la legge della violenza in un luogo che invece dovrebbe garantire il rispetto della legalità». «Mi dispiace essere dovuto arrivare a esporre denuncia – ha concluso il sindaco – ma credo e mi auguro che comprenda quanto sia importante rispettare l’istituzione comunale e coloro che svolgono un servizio pubblico. Perché non rispettare le Istituzioni significa non rispettare gli stessi cittadini».

Si tratta di Francesco Brascia, già noto alle forze dell'ordine, che sarà processato dinanzi al Tribunale di Bari con l’accusa di minaccia a pubblico ufficiale.

Il processo partirà il prossimo 22 maggio.

Avviso Pubblico esprime il proprio plauso alle forze dell’ordine e della magistratura: è un gesto concreto contro l’impunità di chi minaccia gli amministratori locali.