Coronavirus, contagiato un molfettese residente a Londra

Coronavirus, nessuna ripercussione nei mercati pugliesi (ma la gente ne parla)

C’era grande attesa per le reazione della gente alla riapertura dei mercati settimanali in Puglia, dopo la pausa domenicale. Lunedì ricco di attività mercatali in una splendida giornata soleggiata che ha accarezzato l’intero territorio pugliese. Un’attesa anche per i ventimila ambulanti