Quinto caso di Covid-19 in Puglia

Sono cinque i casi di positività al Corononavirus in Puglia.

Al conteggio si deve aggiungere una donna di 74 anni di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia.

La notizia è stata diffusa attorno alla mezzanotte di domenica dal governatore Michele Emiliano: "Il laboratorio di microbiologia e virologia del Policlinico di Foggia ha rilevato un nuovo caso di Covid19: si tratta di una donna di 74 anni, sorella di un uomo contagiato e rilevato positivo all'ospedale di Cremona che era stato in visita in Puglia. Un altro fratello del contagiato in Lombardia è risultato negativo".

La donna risulta in buone condizioni e non è stata ricoverata, informa Emiliano. "Tutte le altre persone che sono state in stretto contatto con i contagiati - assicura il presidente della Regione - si trovano adesso in quarantena presso i rispettivi domicili e la catena dei possibili contagi è stata così circoscritta".

Il primo tampone è stato già inviato al laboratorio di riferimento del Policlinico di Bari per il test di conferma. "La donna in questo momento si trova isolata al proprio domicilio in condizioni che non necessitano di ricovero", continua Emiliano.

Le sue condizioni cliniche sono monitorate ora per ora dalla Asl di Foggia. II caso, a quanto afferma Emiliano, "era già sotto stretta osservazione da parte della Asl e circoscritto da qualche giorno perché il sindaco del Comune di residenza, appena informato, con sua ordinanza aveva disposto la quarantena dei soggetti interessati".