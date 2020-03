Furto e devastazione al "Città degli Ulivi"

A poco meno di ventiquattro ore di distanza dalla sfida andata in scena ieri contro il Brindisi è stato un risveglio brusco, quello degli addetti ai lavori in casa USD Bitonto Calcio.

Nella notte infatti, ignoti si sono introdotti all’interno del campo comunale, col chiaro intento di danneggiare la struttura, portando via con sè i pochi accessori presenti all’interno.

I malviventi hanno divelto con attrezzi rudimentali la parete esterna della zona adiacente gli spogliatoi e la segreteria, portando via alcune chiavi di vari uffici, alcuni palloni regolamentari da gioco ed hanno anche tentato di portare via le divise ufficiali della stagione in corso.

Nel mezzo, i malviventi hanno lasciato sparse in giro bottiglie di birra semi aperte, un mucchio di cartoni in cui era stipato l’abbigliamento sportivo, vecchi gagliardetti ed una piccola quantità di spiccioli.

Prima di andare via, gli autori di tale vile gesto hanno anche voluto danneggiare la parte interna della lavanderia, colorando sui muri con uno spray arancione, la scritta “Forza Bitonto”.

Non è la prima volta che il “Città degli Ulivi” si rende purtroppo teatro di un gesto così ignobile.

Già nella stagione 2014/2015 infatti, i malviventi erano riusciti ad introdursi all’interno della struttura, facendosi largo attraverso un buco nella parete, devastando tutta la zona riservata al magazzino e lasciando nuovamente agli addetti ai lavori sia il pessimo spettacolo, sia il compito di ripulire tutto il materiale lasciato a casaccio nella zona di transito fra gli spogliatoi ed il campo.

Cinque anni dopo, dunque, la storia si ripete.

Sul posto questa mattina sono intervenuti gli uomini della Guardia di Finanza per i rilievi del caso, utili poi a far partire le indagini della Polizia di Stato del Commissariato locale che, si spera, possano essere supportate dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza delle zone limitrofe.