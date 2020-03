Furto allo stadio 'Città degli ulivi': l'assessore Nacci e Forza Italia esprimono solidarietà

All’indomani del vile furto perpetrato ai danni dello stadio “Città degli ulivi”, da cui ignoti hanno portato via pochi chiavi di uffici, alcuni palloni e qualche divisa da gioco, arrivano le pesanti dichiarazioni da parte delle istituzioni.

“Mi chiedo cosa pensassero di trovare! – scrive l’assessore Domenico Nacci sul suo profilo Facebook, esprimendo solidarietà –. Hanno rubato dentro casa propria, ma forse questi indicibili soggetti non sanno nemmeno che lo Stadio è la casa ‘sportiva’ per eccellenza di tutti gli appassionati. Potevano trovare solo il sudore dei ragazzi, la passione del presidente e dei suoi collaboratori, il lavoro dell'instancabile Gianni. La mia solidarietà alla squadra, al gestore, ai tifosi veri che sostengono la squadra”.

Di danno alla città parlano in una nota la consigliera comunale Carmela Rossiello e il consigliere regionale Domenico Damascelli, esponenti di Forza Italia. "Siamo sconcertati per il vile furto che ha messo a soqquadro lo stadio Città degli Ulivi la notte scorsa. I malviventi che si sono introdotti nel magazzino per svaligiarlo, dopo aver seminato distruzione e sporcizia al loro passaggio, hanno arrecato danno non solo alla società di calcio ma all'intera comunità di Bitonto".

"Violare un luogo collettivo, che forse andrebbe curato e custodito meglio, e che rappresenta i nostri colori e il nostro orgoglio sportivo - commenta Damascelli - è un atto davvero vergognoso. Più del danno materiale, quel che indigna è la sfrontatezza di questi balordi".

"Divertirsi a distruggere ciò che gli altri faticosamente costruiscono è un gesto da vigliacchi", aggiunge Rossiello.

"Esprimiamo vicinanza e solidarietà alla società neroverde - concludono gli azzurri bitontini - e confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine affinché i responsabili siano presto identificati".