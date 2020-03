Vento forte, oggi allerta gialla

La Protezione Civile ha diramato un messaggio di allerta gialla per questa giornata, dalle 6 di mattina e per le successive 24 ore, per vento forte con raffiche di burrasca dai quadranti occidentali, su Puglia centro-settentrionale.

Le zone interessate saranno, dunque, Gargano e Tremiti, Tavoliere, Puglia centrale adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia centrale bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno e Basso Fortore.