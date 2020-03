Coronavirus, primo caso a Bitonto: positivo un 80enne

Primo contagiato da Coronavirus anche a Bitonto. Si tratta di un 80enne con sintomi di tosse e dispnea.

Dopo che l’uomo è arrivato nella sala rossa del Policlinico di Bari, questa è stata chiusa per sottoporla alle procedure di sanificazione, seguendo il protocollo impostato per queste circostanze.

A darne conferma è anche il sindaco Michele Abbaticchio che, dai suoi profili social, parla di “giornata nera per la Puglia e l’Italia per i tanti casi segnalati”.

“Siamo in piena ascesa del contagio – scrive il primo cittadino – e, pertanto, dobbiamo essere ancor di più severi con noi stessi nel seguire le regole che stiamo pubblicizzando da giorni. Sono in continuo contatto con la nostra Regione che si sta adoperando per assistere, isolando, gli innumerevoli casi pugliesi che si stanno verificando, compreso il nostro fratello colpito. Gli organi competenti stanno ricostruendo tutto il suo percorso. Ringrazio tutte le attenzioni che le attività commerciali sapranno riservate nell'accogliere la clientela in questo momento così delicato e ringrazio voi per il sostegno che saprete dare alla nostra comunità nel raccomandare, il più possibile, le prescrizioni di prevenzione pubblicizzate, anche su questa pagina, ai vostri figli e parenti”.

“Oggi ho pensato che in questi anni ne abbiamo passate insieme tante.

Supereremo anche questa insieme alla Puglia intera”, conclude Abbaticchio.

Alle 20 è stato stilato il bollettino giornaliero della Regione Puglia riguardante gli aggiornamenti del Covid-19 nella regione. Oggi sono stati effettuati 92 test:

77 sono risultati negativi e 15 positivi. I casi positivi sono cosi suddivisi:

1 Provincia di Bari;

1 Provincia Bat;

3 Provincia di Brindisi;

3 Provincia di Lecce;

7 Provincia di Foggia (tra questi c’è il caso deceduto oggi).

Con questo aggiornamento salgono a 39 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione rispettivamente delle Asl di Foggia, BAT, Lecce e Bari hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.