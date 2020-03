Conte annuncia in conferenza stampa: «Non c’è più tempo, Italia tutta zona protetta»

Si è appena conclusa la conferenza stampa trasmessa in diretta del presidente del consiglio Giuseppe Conte.

«Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dei nostri cari, e lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti ci adatteremo a disposizione stringenti. Per questo ho deciso con gli altri membri del governo di adottare misure ancora più forti per riuscire a contenere il più possibile l’avanzata del coronavirus e tutelare così la salute di tutti cittadini.





Se la salute dei cittadini, la salute pubblica è un bene che viene messo a repentaglio, noi siamo costretti a imporre dei sacrifici degli altri interessi. Per questo non ci sarà più una zona rossa, una zona uno o una zona due, ci sarà un’Italia zona protetta, per evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti a meno che non siano motivati da 3 circostanze: per comprovate ragioni di lavoro, per necessità e motivi di salute. Aggiungiamo a questo provvedimento il divieto di assembramenti pubblici: purtroppo le occasioni di aggregazione diventano occasione di contagio. Il futuro dell’Italia è nelle nostre mani e queste mani devono essere mani responsabili. Ognuno deve fare la propria parte».

Sospeso il campionato di calcio, chiuse le palestre, vietate tutte le occasioni in cui si può entrare in contatto con potenziali malati. Attività didattiche sospese fino al 3 aprile in tutta Italia. Le misure sono contenute in un DPCM che entrerà in vigore domattina.