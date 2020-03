Intensificato controllo territorio della Polizia di Stato, denunciati 2 bitontini per furto

Ad un arrestato ed ai sette denunciati è stato contestato l’art. 650 c.p.; si sono spostati sul territorio nazionale in assenza di validi motivi, violando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, relativamente alle misure adottate per il contenimento del contagio del coronavirus.



Nell’ambito degli intensificati servizi di controllo del territorio, ieri sera, i poliziotti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un uomo di 51 anni, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

A seguito della segnalazione di una lite in famiglia, i poliziotti si sono recati presso l’abitazione dell’uomo che, durante l’ennesimo litigio tra le mura domestiche, aveva picchiato la moglie. La donna, soccorsa da personale del 118, è stata sottoposta alle cure del caso ed è stata giudicata guaribile in 5 giorni; l’uomo, tratto in arresto, è stato associato presso il carcere di Bari.



Sempre ieri sera, in corso Cavour, i poliziotti del reparto prevenzione Crimine hanno arrestato un senegalese di 23 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso mentre cedeva una bustina di marijuana ad un tossicodipendente. Notato l’arrivo dei poliziotti, entrambi si sono dati alla fuga. Lo spacciatore, dopo un breve inseguimento a piedi, è stato bloccato e tratto in arresto mentre l’acquirente è riuscito a dileguarsi.

Il 23enne, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 15 bustine di marijuana - per un peso complessivo di 48,33 grammi - ed una bustina di cocaina del peso di 0,58 grammi. L’arrestato è stato condotto presso il carcere di Bari.



Due bitontini di 46 e 51 anni sono stati denunciati in stato di libertà per furto; sono stati sorpresi mentre tentavano di rubare un’auto al quartiere Poggiofranco.



Al quartiere San Paolo, inoltre, un giovane di 21 anni ed un uomo di 32 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale; mentre viaggiavano a bordo di un motociclo Yamaha T-Max, hanno tentato di sottrarsi ad un controllo di polizia e non si sono fermati all’alt imposto dagli agenti della Squadra Volante.



Fermati dopo un breve inseguimento, sono stati denunciati. Questa notte infine, sulla tangenziale di Bari - direzione nord - nei pressi dello svincolo di Poggiofranco, i poliziotti dell’U.P.G.S.P. hanno sottoposto a controllo tre persone che erano a bordo di una Toyota Yaris, ferma sul bordo della carreggiata. I tre, tutti pregiudicati di Cerignola, sono stati denunciati in stato di libertà perché, a seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso, custoditi all’interno della vettura.