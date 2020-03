Palombaio, un anziano positivo al coronavirus

Secondo caso di coronavirus oggi a Bitonto. Si tratta di un anziano di Palombaio, già trasportato all'ospedale di Bisceglie.

A darne notizia su facebook il sindaco Michele Abbaticchio:

"Purtroppo continuano, come peraltro previsto, i casi di contagio anche nella nostra area metropolitana di Bari.



Oggi mi è arrivata notizia del nostro secondo residente contagiato, questa volta a Palombaio.

Tutte le persone venute in contatto con il nostro concittadino, già nelle cure della Asl, sono già sotto osservazione.

Vi terrò aggiornati come sempre.

P.s. mentre vi scrivo questo gruppo di teste disabitate cercano di superare i cancelli del centro sportivo per correre sulla pista atletica nei pressi della piscina comunale. La pattuglia è sul posto. Altri gruppi avvistati su Piazza Roma a Mariotto e in via Amedeo a Bitonto.

La quantità di denunce che si conterà alla fine di questa esperienza sarà direttamente proporzionale alla carenza della razionalità diffusa".