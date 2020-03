Abitazione trasformata in centrale per lo spaccio di droga, arrestato 41enne bitontino

Nella giornata di ieri, nell'ambito di mirati servizi predisposti dal Questore di Bari, Giuseppe Bisogno, per il contrasto al commercio illegale di sostanze stupefacenti, i poliziotti della Squadra Mobile, unitamente a personale del locale Commissariato di P.S. e ad Unità Cinofile hanno tratto in arresto Vito Palmieri, di anni 41, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento dell'uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per lo stesso reato, allo scopo di effettuare una perquisizione; sono state rinvenute 13 dosi di cocaina ed un involucro di cospicue dimensioni contenente medesima sostanza, ancora da suddividere in dosi, per un totale di 30 grammi.

La perquisizione effettuata ha consentito di rinvenire la somma di 400 euro, ritenuta provento di pregresse cessioni - oltre a materiale per confezionamento delle dosi.