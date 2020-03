Spaccio di droga, Polizia di Stato arresta 18enne bitontino

Nella giornata di ieri, i poliziotti della Volante del Commissariato di Bitonto hanno tratto in arresto Palmieri Angelo, diciottenne bitontino incensurato, sorpreso nella flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante i consueti servizi di repressione del traffico e smercio di droghe per le vie del centro cittadino, la pattuglia ha inseguito il giovane lungo via Togliatti poiché costui, dopo aver notato i poliziotti, aveva cercato di scappare per sottrarsi al controllo. In quegli istanti gli operatori hanno visto che il ragazzo gettava per strada una busta, all’interno della quale èstata poi trovata della sostanza stupefacente, e nello specifico 55 dosi di marijuana, dal peso di circa 110 grammi, e 15 dosi hashish, pari a circa 23 grammi. Gli agenti hanno rinvenuto indosso al soggetto un’altra dose di marijuana di circa 2 grammi ed un’altra dose di hashish di circa 4 grammi, nonché del nastro adesivo da confezionamento.

Il giovane è stato tradotto presso la propria abitazione in stato di arresti domiciliari, in attesa delle determinazioni dell’AutoritàGiudiziaria.



Nei giorni scorsi, i poliziotti del Commissariato di Bitonto hanno tratto in arresto Modesto Anna, di anni 42, in esecuzione di ordinanza emessa dal Tribunale di Bari - Ufficio di Sorveglianza, che ha sospeso la misura alternativa della detenzione domiciliare ed ha applicato traduzione della stessa in carcere poiché si è resa responsabile di aggressione fisica e verbale e di minacce gravi nei confronti di alcuni parenti. Dopo gli atti di rito la donna è stata condotta nel carcere di Trani.