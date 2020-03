Cambia ancora il modulo per l'autodichiarazione: scaricalo qui

Cambia ancora il modulo per l'autodichiarazione che certifica gli spostamenti dei cittadini. Il nuovo modello è stato modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Oltre alla dichiarazione di non essere sottoposti a quarantena e di non essere positivo, il modulo esplicita diverse situazioni di necessità per cui è consentito lo spostamento in modo da evitare interpretazioni diverse.

Clicca qui per scaricarlo.