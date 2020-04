Coronavirus, nel Barese 27 nuovi casi. 120 oggi in tutta la Puglia

La Neuropsichiatria infantile continua le terapie con gli ambulatori "a distanza"

Attualità

Supporto telefonico e via Skype per proseguire le attività e mantenere il contatto con i pazienti. Circa 100 operatori e 800 utenti da 2 ai 18 anni coinvolti. Spazi verdi per i ragazzi autistici