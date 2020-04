Furto di arnie e sciami in un'azienda tra Terlizzi e Pa. Il proprietario: «Danni per ventimila euro»

Furto nell'azienda agricola Terrae Delizie, gestita da un terlizzese, Vincenzo Mininni

Alcuni ladri, nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno rubato 31 arnie in legno e 11 sciami: i sospetti del titolare ricadono su alcuni, ignoti colleghi senza scrupoli, che hanno aggirato anche il sistema di videosorveglianza presente nella struttura.

La notizia è stata data da Mininni in un post sulla pagina facebook dell'attività, che è situata in contrada Polvino, in territorio ruvese, tra Terlizzi e Palombaio. "Ho appena scoperto che mi hanno rubato 31 arnie e 11 sciami. È desolante".

Mininni, che collabora da apicoltore con molte aziende agricole del territorio, denuncia una perdita netta stagionale di 20mila euro. "Non è il primo furto che subisco, ma mai così imponente", commenta sconsolato.



Nonostante il coronavirus, in questi giorni giungono notizie di una vera e propria escalation di furti tra Palombaio e Mariotto, anche di macchine e mezzi agricoli. L'emergenza, evidentemente, non ferma i ladri.